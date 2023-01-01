2017 Salsa Cycles Timberjack 27.5+ Rigid
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
593mm
593mm
602mm
611mm
625mm
Reach
402mm
422mm
439mm
466mm
492mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.41:1
1.37:1
1.31:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
567mm
587mm
607mm
637mm
667.2mm
Top Tube Slope
26.7deg
23.3deg
18.5deg
13.8deg
9.9deg
Head Tube Angle
68.8deg
68.8deg
68.8deg
68.8deg
68.8deg
Seat Tube Angle
74.4deg
74.4deg
74.4deg
74.4deg
74.4deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
304.2mm
304.2mm
304.2mm
304.2mm
304.2mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Max
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
415.1mm
415.1mm
415.1mm
415.1mm
415.1mm
Chainstay Length Horizontal Max
432.3mm
432.3mm
432.3mm
432.3mm
432.3mm
Front-Center
659mm
678.9mm
699.8mm
730.7mm
761.6mm
Front-Center Horizontal
655.9mm
675.9mm
696.9mm
727.9mm
758.9mm
Wheelbase
1071mm
1091mm
1112mm
1143mm
1174mm
Wheelbase Max
1071mm
1091mm
1112mm
1143mm
1174mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
94.6mm
very high
94.6mm
very high
94.6mm
very high
94.6mm
very high
94.6mm
very high
Mechanical Trail
88.2mm
88.2mm
88.2mm
88.2mm
88.2mm
Wheel Flop
31.9mm
31.9mm
31.9mm
31.9mm
31.9mm
Standover Height
682mm
699mm
738mm
777mm
814mm
Tire to Pedal Spindle
120.8mm
170 mm cranks
140.7mm
170 mm cranks
161.6mm
170 mm cranks
192.5mm
170 mm cranks
223.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
134.2mm
170 mm cranks
134.2mm
170 mm cranks
134.2mm
170 mm cranks
134.2mm
170 mm cranks
134.2mm
170 mm cranks
27.5+ Rigid Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
Bike Length with Tires
1807.4mm
1827.4mm
1848.4mm
1879.4mm
1910.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:Bike Counterculture Geometry Database