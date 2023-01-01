2017 Salsa Cycles Timberjack 27.5+ GX1
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Suspension
- 120mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
598mm
598mm
608mm
617mm
631mm
Reach
394mm
414mm
431mm
459mm
484mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.44:1
1.41:1
1.34:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
570mm
590mm
610mm
640mm
670mm
Top Tube Slope
27.4deg
24deg
19.3deg
14.5deg
10.7deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
310.2mm
310.2mm
310.2mm
310.2mm
310.2mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Max
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
416mm
416mm
416mm
416mm
416mm
Chainstay Length Horizontal Max
433.1mm
433.1mm
433.1mm
433.1mm
433.1mm
Front-Center
669.5mm
689.5mm
710.4mm
741.3mm
772.2mm
Front-Center Horizontal
667mm
687mm
708mm
739mm
770mm
Wheelbase
1083mm
1103mm
1124mm
1155mm
1186mm
Wheelbase Max
1099mm
1119mm
1140mm
1171mm
1202mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
499mm
499mm
499mm
499mm
499mm
Trail
93.8mm
very high
93.8mm
very high
93.8mm
very high
93.8mm
very high
93.8mm
very high
Mechanical Trail
86.9mm
86.9mm
86.9mm
86.9mm
86.9mm
Wheel Flop
32.6mm
32.6mm
32.6mm
32.6mm
32.6mm
Standover Height
694mm
709mm
749mm
786mm
823mm
Tire to Pedal Spindle
131.3mm
170 mm cranks
151.3mm
170 mm cranks
167.2mm
175 mm cranks
198.1mm
175 mm cranks
229mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
140.2mm
170 mm cranks
140.2mm
170 mm cranks
135.2mm
175 mm cranks
135.2mm
175 mm cranks
135.2mm
175 mm cranks
27.5+ GX1 Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
Bike Length with Tires
1819.4mm
1839.4mm
1860.4mm
1891.4mm
1922.4mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2017_timberjack_27.5plus_x1