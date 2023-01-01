1999 Rivendell Bicycle Works All-Rounder Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
51
53
55
57
59
61
63
65
Seat Tube Length, C-T
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
650mm
Top Tube Length, Actual C-C
525mm
535mm
560mm
575mm
585mm
594mm
605mm
620mm
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Height
—
—
—
—
—
—
—
—
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
440mm
440mm
455mm
455mm
455mm
Fork Offset/Rake
42.5mm
42.5mm
40mm
40mm
40mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
Trail
63.5mm
mid/neutral
63.5mm
mid/neutral
66.1mm
high
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.4mm
60.4mm
62.9mm
60.1mm
60.1mm
57.6mm
57.6mm
57.6mm
Wheel Flop
18.7mm
18.7mm
19.4mm
18.1mm
18.1mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Base Build
51
53
55
57
59
61
63
65
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
665.7mm
665.7mm
665.7mm
665.7mm
665.7mm
665.7mm
665.7mm
665.7mm
Source:http://www.cyclofiend.com/Images/rbw/gen1/rivcat05_framespecs.jpg