1998 LeMond Bicycles Zurich Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
59
61
Stack
486.2mm
506.7mm
523mm
541mm
559.5mm
577.2mm
596.3mm
613.8mm
Reach
373.6mm
382.7mm
378.8mm
382mm
394.3mm
393.7mm
402.9mm
406.9mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.32:1
1.38:1
1.42:1
1.42:1
1.47:1
1.48:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-C
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
520mm
532mm
545mm
565mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Length, Actual C-C
510mm
520mm
532mm
545mm
565mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74.5deg
75deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
268mm
268mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
406mm
406mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
412.4mm
412.4mm
Front-Center
563.4mm
565.3mm
575.2mm
579.2mm
590.1mm
595.1mm
598.4mm
612.4mm
Front-Center Horizontal
559mm
561mm
571mm
575mm
586mm
591mm
594.6mm
608.6mm
Wheelbase
965mm
967mm
980mm
984mm
995mm
1000mm
1007mm
1021mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
59.8mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
51.6mm
mid/neutral
51.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
54mm
54mm
51.2mm
52.4mm
52.4mm
49.6mm
49.6mm
Wheel Flop
17.6mm
16.3mm
16.3mm
15mm
14.9mm
14.9mm
13.7mm
13.7mm
Tire to Pedal Spindle
57.4mm
170 mm cranks
59.3mm
170 mm cranks
69.2mm
170 mm cranks
73.2mm
170 mm cranks
84.1mm
170 mm cranks
89.1mm
170 mm cranks
92.4mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
Base Build
47
49
51
53
55
57
59
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1637mm
1639mm
1652mm
1656mm
1667mm
1672mm
1679mm
1693mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://archive.org/details/LemondBicycles1998Catalog