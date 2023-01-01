2017 Marin Bikes Pine Mountain Base
Geometry
S
M
L
XL
XXL
Stack
604mm
604mm
609mm
623mm
651mm
Reach
391mm
419mm
441mm
448mm
459mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.44:1
1.38:1
1.39:1
1.42:1
Seat Tube Length, Unknown
381mm
431mm
482mm
520mm
559mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
570mm
598mm
621mm
644mm
664mm
Top Tube Length, Actual C-C
539.6mm
561.5mm
586.1mm
609.3mm
631.6mm
Top Tube Slope
16.5deg
16.5deg
16.5deg
16.5deg
16.5deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
100mm
105mm
120mm
150mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
308.1mm
308.1mm
308.1mm
308.1mm
308.1mm
Chainstay Length
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
433.5mm
433.5mm
433.5mm
433.5mm
433.5mm
Front-Center
653.8mm
686.7mm
709.6mm
722.6mm
744.5mm
Front-Center Horizontal
651.5mm
684.5mm
707.5mm
720.5mm
742.5mm
Wheelbase
1085mm
1118mm
1141mm
1154mm
1176mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
84.8mm
very high
84.8mm
very high
84.8mm
very high
84.8mm
very high
84.8mm
very high
Mechanical Trail
79.1mm
79.1mm
79.1mm
79.1mm
79.1mm
Wheel Flop
28.4mm
28.4mm
28.4mm
28.4mm
28.4mm
Standover Height
704mm
744mm
777mm
815mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
120.7mm
170 mm cranks
148.6mm
175 mm cranks
171.5mm
175 mm cranks
184.5mm
175 mm cranks
206.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
138.1mm
170 mm cranks
133.1mm
175 mm cranks
133.1mm
175 mm cranks
133.1mm
175 mm cranks
133.1mm
175 mm cranks
Base Build
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
Bike Length with Tires
1811.2mm
1844.2mm
1867.2mm
1880.2mm
1902.2mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
780mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://www.marinbikes.com/bike-archive/bikes/2017-pine-mountain