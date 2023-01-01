2023 Marin Bikes Nicasio Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
541mm
555mm
572mm
590mm
609.7mm
619mm
Reach
360mm
360mm
378mm
384mm
398.6mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.54:1
1.51:1
1.54:1
1.53:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
545mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
10.3deg
9.7deg
9deg
8.8deg
8.5deg
7.5deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
145mm
155mm
170mm
190mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
Front-Center
590.6mm
584.7mm
589.6mm
599.6mm
619.5mm
628.4mm
Front-Center Horizontal
586.2mm
580.2mm
585.2mm
595.2mm
615.3mm
624.2mm
Wheelbase
1000mm
994mm
999mm
1009mm
1029.1mm
1038mm
Fork Offset/Rake
57mm
57mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
63.5mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
56.8mm
60.4mm
57.5mm
57.5mm
57.5mm
Wheel Flop
19mm
19mm
18.7mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
721mm
741mm
758mm
777mm
796.2mm
812mm
Tire to Pedal Spindle
79.6mm
170 mm cranks
73.7mm
170 mm cranks
78.6mm
170 mm cranks
88.6mm
170 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
117.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1682mm
1676mm
1681mm
1691mm
1711.1mm
1720mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 3 in
5 ft 3 in
to5 ft 6 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 2 in
6 ft 2 in
to6 ft 4 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2023-nicasio#geometry