2021 Marin Bikes Nicasio Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
47
50
52
54
56
58
60
Stack
534.6mm
541.3mm
555.4mm
574.5mm
590.6mm
609.7mm
619.3mm
Reach
349.8mm
359.8mm
360.5mm
378.4mm
384.4mm
398.6mm
404.8mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.5:1
1.54:1
1.52:1
1.54:1
1.53:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
498mm
515mm
525mm
545mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
480.2mm
497.5mm
506.9mm
526.7mm
545.9mm
565.6mm
581.1mm
Top Tube Slope
13.3deg
10.4deg
9.7deg
9.3deg
8.8deg
8.5deg
7.5deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
130mm
145mm
155mm
170mm
190mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
Front-Center
583.2mm
590.8mm
584.6mm
589.8mm
599.5mm
619.5mm
628.6mm
Front-Center Horizontal
578.8mm
586.4mm
580.1mm
585.4mm
595.1mm
615.3mm
624.5mm
Wheelbase
992.6mm
1000.2mm
993.9mm
999.2mm
1008.9mm
1029.1mm
1038.3mm
Fork Offset/Rake
57mm
57mm
57mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
63.5mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
63.5mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.6mm
56.8mm
56.8mm
60.4mm
57.5mm
57.5mm
57.5mm
Wheel Flop
20.4mm
19mm
19mm
18.7mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
697.1mm
721.1mm
741.5mm
758.8mm
777.1mm
796.2mm
812.5mm
Tire to Pedal Spindle
72.2mm
170 mm cranks
79.8mm
170 mm cranks
73.6mm
170 mm cranks
73.8mm
175 mm cranks
83.5mm
175 mm cranks
103.5mm
175 mm cranks
112.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
Base Build
47
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1674.6mm
1682.2mm
1675.9mm
1681.2mm
1690.9mm
1711.1mm
1720.3mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
75mm
75mm
75mm
75mm
90mm
90mm
105mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2021-nicasio