2022 v.4.1 Soma Fabrications Wolverine Frame A-Type
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
46
50
52
54
56
58
60
62
66
Stack
554mm
554mm
566mm
591mm
605mm
619mm
635mm
644mm
668mm
Reach
372mm
385mm
387mm
391mm
394mm
398mm
406mm
412mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.44:1
1.46:1
1.51:1
1.54:1
1.56:1
1.56:1
1.56:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
531mm
546mm
555mm
566mm
575mm
587mm
600mm
615mm
630mm
Top Tube Slope
12.6deg
8deg
7.2deg
7.7deg
7deg
6.5deg
6deg
5deg
5.8deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
120mm
130mm
155mm
170mm
185mm
200mm
210mm
240mm
Bottom Bracket Drop
66mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
66mm
Bottom Bracket Height
268mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
277mm
Chainstay Length
427mm
427mm
427mm
427mm
427mm
427mm
427mm
427mm
427mm
Chainstay Length Max
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
421.9mm
421.2mm
421.2mm
421.2mm
421.2mm
421.2mm
421.2mm
421.2mm
421.9mm
Chainstay Length Horizontal Max
440.1mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
440.1mm
Front-Center
596mm
610mm
610mm
616mm
625mm
632mm
644mm
654mm
671mm
Front-Center Horizontal
591.1mm
605.8mm
607.8mm
612.8mm
621.8mm
628.8mm
641.8mm
648.8mm
667.1mm
Wheelbase
1013mm
1027mm
1029mm
1034mm
1043mm
1050mm
1063mm
1070mm
1089mm
Wheelbase Max
1031.2mm
1045.2mm
1047.2mm
1052.2mm
1061.2mm
1068.2mm
1081.2mm
1088.2mm
1107.2mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
—
Trail
62.1mm
mid/neutral
65.2mm
high
62mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
61.7mm
58.8mm
56mm
56mm
56mm
56mm
56mm
56mm
Wheel Flop
19.1mm
20.1mm
18.7mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
739.1mm
767.1mm
779.8mm
802.6mm
820.4mm
835.7mm
853.4mm
868.7mm
876.3mm
Tire to Pedal Spindle
92mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
131mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
158mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
Frame A-Type Build
46
50
52
54
56
58
60
62
66
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
1.95in
1.95in
1.95in
1.95in
1.95in
1.95in
1.95in
1.95in
1.95in
Tire Outer Diameter
668mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1681mm
1713mm
1715mm
1720mm
1729mm
1736mm
1749mm
1756mm
1775mm
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to168 cm
165 cm
to173 cm
168 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
178 cm
to185 cm
180 cm
to188 cm
185 cm
to193 cm
188 cm
to198 cm
196 cm
to205 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.somafab.com/archives/product/wolverine-typea