2018 Fuji Bikes Absolute Carbon
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS (46cm)
XS (49cm)
S (52cm)
M (54cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Stack
506mm
531mm
557mm
582mm
602mm
625mm
645mm
Reach
369mm
368mm
368mm
373mm
376mm
389mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.44:1
1.51:1
1.56:1
1.6:1
1.61:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
11.9deg
11.3deg
10.8deg
11.3deg
11.2deg
11.2deg
10deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.75deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
170mm
190mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
Front-Center
578.9mm
581.9mm
584.9mm
578.9mm
587.8mm
607.7mm
627.6mm
Front-Center Horizontal
574.8mm
577.8mm
580.8mm
574.8mm
583.8mm
603.8mm
623.8mm
Wheelbase
984mm
987mm
990mm
984mm
993mm
1013mm
1033mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.4mm
55.6mm
55.6mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
Wheel Flop
19mm
17.6mm
17.6mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
Standover Height
708mm
736mm
764mm
788mm
808mm
829mm
853mm
Tire to Pedal Spindle
74.9mm
165 mm cranks
72.9mm
170 mm cranks
75.9mm
170 mm cranks
67.4mm
172.5 mm cranks
76.3mm
172.5 mm cranks
93.7mm
175 mm cranks
113.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
165 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
Carbon Build
XXS (46cm)
XS (49cm)
S (52cm)
M (54cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1662mm
1665mm
1668mm
1662mm
1671mm
1691mm
1711mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
580mm
580mm
580mm
580mm
600mm
600mm
600mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://archive.fujibikes.com/2018/Fuji/absolute-carbon-