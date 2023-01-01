2017 Salsa Cycles Mukluk Base
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
593mm
602mm
611mm
621mm
630mm
Reach
392mm
410mm
428mm
446mm
464mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.47:1
1.43:1
1.39:1
1.36:1
Seat Tube Length, C-T
406mm
406mm
457mm
508mm
558mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
573mm
594mm
615mm
636mm
657mm
Top Tube Slope
21.9deg
22deg
17.2deg
12.8deg
8.7deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm
Bottom Bracket Drop
63mm
63mm
63mm
63mm
63mm
Bottom Bracket Height
338.4mm
338.4mm
338.4mm
338.4mm
338.4mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Max
457mm
457mm
457mm
457mm
457mm
Chainstay Length Horizontal
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
Chainstay Length Horizontal Max
452.6mm
452.6mm
452.6mm
452.6mm
452.6mm
Front-Center
652.8mm
674.5mm
696.1mm
717.7mm
739.3mm
Front-Center Horizontal
649.7mm
671.5mm
693.2mm
714.9mm
736.6mm
Wheelbase
1085.2mm
1107mm
1128.7mm
1150.4mm
1172.1mm
Wheelbase Max
1085.2mm
1107mm
1128.7mm
1150.4mm
1172.1mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
99.5mm
very high
99.5mm
very high
99.5mm
very high
99.5mm
very high
99.5mm
very high
Mechanical Trail
92.9mm
92.9mm
92.9mm
92.9mm
92.9mm
Wheel Flop
33.3mm
33.3mm
33.3mm
33.3mm
33.3mm
Standover Height
684.5mm
678.1mm
719.7mm
758mm
773.9mm
Tire to Pedal Spindle
81.4mm
170 mm cranks
103.1mm
170 mm cranks
124.7mm
170 mm cranks
141.3mm
175 mm cranks
162.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
168.4mm
170 mm cranks
168.4mm
170 mm cranks
168.4mm
170 mm cranks
163.4mm
175 mm cranks
163.4mm
175 mm cranks
Base Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
Tire Width Max
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
Tire Outer Diameter
802.8mm
802.8mm
802.8mm
802.8mm
802.8mm
Bike Length with Tires
1888mm
1909.8mm
1931.5mm
1953.2mm
1974.9mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2017_mukluk_nx1