2019 Jamis Bicycles Aurora Base
Geometry
47
50
53
55
57
59
62
Stack
518mm
538mm
557mm
571mm
585mm
602mm
618mm
Reach
371mm
386mm
381mm
386mm
385mm
389mm
393mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.39:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
1.55:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
550mm
570mm
590mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
519mm
540mm
551mm
561mm
575mm
584mm
593mm
Top Tube Slope
7.5deg
6.3deg
5.4deg
4.7deg
4.4deg
4.1deg
2.8deg
Head Tube Angle
70deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73deg
73deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
100mm
115mm
135mm
150mm
165mm
180mm
195mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
Front-Center
592.4mm
600.4mm
601.4mm
612.3mm
615.3mm
619.3mm
623.2mm
Front-Center Horizontal
588.8mm
596.8mm
597.8mm
608.8mm
611.8mm
615.8mm
619.8mm
Wheelbase
1024mm
1032mm
1033mm
1044mm
1047mm
1051mm
1055mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
71.6mm
high
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.3mm
58.8mm
58.8mm
58.8mm
58.8mm
56mm
53.1mm
Wheel Flop
23mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
17.3mm
16mm
Standover Height
726mm
796mm
810mm
826mm
841mm
859mm
881mm
Tire to Pedal Spindle
79.4mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
88.4mm
170 mm cranks
99.3mm
170 mm cranks
97.3mm
175 mm cranks
101.3mm
175 mm cranks
105.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
103mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
Base Build
47
50
53
55
57
59
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1710mm
1718mm
1719mm
1730mm
1733mm
1737mm
1741mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
105mm
105mm
115mm
115mm
115mm
Stem Angle
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.jamisbikes.com/usa/aurora.html