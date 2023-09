2014 Jamis Bicycles Aurora Base

Category Touring Design Drop Bar , Rigid, non-suspension corrected Frame Steel Fork Steel Features Rim brake 47 size 7 sizes ( 47 to 62 ) size 62 47 Compare Collection I've Ridden 50 Compare Collection I've Ridden 53 Compare Collection I've Ridden 55 Compare Collection I've Ridden 57 Compare Collection I've Ridden 59 Compare Collection I've Ridden 62 Compare Collection I've Ridden Geometry 47 50 53 55 57 59 62 Seat Tube Length, C-TTT 390 mm 497 mm 527 mm 548 mm 568 mm 588 mm 618 mm Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown 520 mm 542 mm 552 mm 557 mm 567 mm 577 mm 590 mm Head Tube Angle 70 deg 71.5 deg 71.5 deg 71.5 deg 71.5 deg 72 deg 72.5 deg Seat Tube Angle, Unknown 74 deg 74 deg 73 deg 73 deg 72 deg 72 deg 72 deg Head Tube Length 100 mm 115 mm 135 mm 150 mm 165 mm 180 mm 195 mm Bottom Bracket Drop 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm Bottom Bracket Height 286 mm 286 mm 286 mm 286 mm 286 mm 286 mm 286 mm Chainstay Length Horizontal 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm Front-Center 586.8 mm 595.7 mm 596.7 mm 601.7 mm 601.7 mm 606.7 mm 613.7 mm Front-Center Horizontal 584 mm 593 mm 594 mm 599 mm 599 mm 604 mm 611 mm Wheelbase 1024 mm 1033 mm 1034 mm 1039 mm 1039 mm 1044 mm 1051 mm Fork Offset/Rake 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Trail 71.6 mm high 62 mm mid/​neutral 62 mm mid/​neutral 62 mm mid/​neutral 62 mm mid/​neutral 58.9 mm mid/​neutral 55.7 mm mid/​neutral Mechanical Trail 67.3 mm 58.8 mm 58.8 mm 58.8 mm 58.8 mm 56 mm 53.1 mm Wheel Flop 23 mm 18.7 mm 18.7 mm 18.7 mm 18.7 mm 17.3 mm 16 mm Standover Height 710 mm 784 mm 808 mm 827 mm 842 mm 860 mm 883 mm Tire to Pedal Spindle 78.8 mm 165 mm cranks 82.7 mm 170 mm cranks 83.7 mm 170 mm cranks 88.7 mm 170 mm cranks 83.7 mm 175 mm cranks 88.7 mm 175 mm cranks 95.7 mm 175 mm cranks Pedal Spindle to Ground Clearance 121 mm 165 mm cranks 116 mm 170 mm cranks 116 mm 170 mm cranks 116 mm 170 mm cranks 111 mm 175 mm cranks 111 mm 175 mm cranks 111 mm 175 mm cranks Base Build 47 50 53 55 57 59 62 Wheel Size 700C/29 in 622 mm BSD 700C/29 in 622 mm BSD 700C/29 in 622 mm BSD 700C/29 in 622 mm BSD 700C/29 in 622 mm BSD 700C/29 in 622 mm BSD 700C/29 in 622 mm BSD Tire Width 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm Tire Width Max 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm Tire Outer Diameter 686 mm 686 mm 686 mm 686 mm 686 mm 686 mm 686 mm Bike Length with Tires 1710 mm 1719 mm 1720 mm 1725 mm 1725 mm 1730 mm 1737 mm Crank Length 165 mm 170 mm 170 mm 170 mm 175 mm 175 mm 175 mm Handlebar Width 380 mm 400 mm 400 mm 420 mm 440 mm 440 mm 440 mm Stem Length 90 mm 90 mm 105 mm 105 mm 115 mm 115 mm 115 mm Stem Angle 10 deg 10 deg 10 deg 10 deg 10 deg 10 deg 10 deg

Source: PDF saved when the bike was bought