2018-2019 All-City Cycles Macho Man Flat Bar
- Category
- Cyclocross
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm (650b)
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
495.4mm
520.8mm
544.5mm
563mm
583.9mm
609.6mm
633.4mm
Reach
359.8mm
366.7mm
372.3mm
377.9mm
386.5mm
392.8mm
405.3mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-TTT
410mm
450mm
490mm
545.4mm
565mm
605.3mm
635.3mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
495mm
520mm
535mm
550mm
565mm
585mm
605mm
Top Tube Slope
9.6deg
8deg
6.1deg
2.4deg
2.5deg
1.3deg
0.8deg
Head Tube Angle
70.75deg
71.25deg
71.25deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
73.75deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
130mm
150mm
175mm
200mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
52mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
282mm
282mm
282mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
401.7mm
401.7mm
401.7mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
566.7mm
577.8mm
591.4mm
593.8mm
604.7mm
613.7mm
633.6mm
Front-Center Horizontal
564.4mm
575.5mm
589.2mm
589.7mm
600.7mm
609.7mm
629.7mm
Wheelbase
966mm
977.1mm
990.8mm
1019mm
1030mm
1039mm
1059mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
66.9mm
high
63.7mm
mid/neutral
63.7mm
mid/neutral
69mm
high
65.8mm
high
62.5mm
mid/neutral
62.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.1mm
60.4mm
60.4mm
65.4mm
62.5mm
59.7mm
59.7mm
Wheel Flop
20.8mm
19.4mm
19.4mm
20.8mm
19.3mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
703.8mm
737.7mm
771mm
802mm
827mm
853mm
880mm
Tire to Pedal Spindle
67.7mm
165 mm cranks
78.8mm
165 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
73.3mm
172.5 mm cranks
84.2mm
172.5 mm cranks
90.7mm
175 mm cranks
110.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
117mm
165 mm cranks
117mm
165 mm cranks
112mm
170 mm cranks
105.5mm
172.5 mm cranks
105.5mm
172.5 mm cranks
103mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
Flat Bar Build
43cm (650b)
46cm (650b)
49cm (650b)
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1634mm
1645.1mm
1658.8mm
1715mm
1726mm
1735mm
1755mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
700mm
700mm
700mm
750mm
750mm
800mm
800mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://allcitycycles.com/bikes/macho_man_flat_bar