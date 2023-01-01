2016 Merida Bikes Ride CF3
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47
50
52
54
56
59
Stack
531mm
537mm
558mm
576mm
598mm
624mm
Reach
366mm
376mm
375mm
381mm
382mm
389mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.43:1
1.49:1
1.51:1
1.57:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
518mm
530mm
540mm
550mm
565mm
580mm
Top Tube Slope
9.1deg
6.3deg
6.5deg
6.2deg
6.5deg
6.1deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
130mm
135mm
155mm
172mm
195mm
220mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
413mm
413mm
413mm
Chainstay Length Horizontal
404.3mm
404.3mm
404.3mm
407.4mm
407.4mm
407.4mm
Front-Center
575.7mm
582.7mm
583.7mm
588.6mm
598.5mm
615.4mm
Front-Center Horizontal
571.7mm
578.7mm
579.7mm
584.6mm
594.6mm
611.6mm
Wheelbase
976mm
983mm
984mm
992mm
1002mm
1019mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
Trail
65mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.6mm
58.8mm
56mm
53.2mm
53.2mm
50.4mm
Wheel Flop
19.6mm
18.2mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
14.3mm
Standover Height
791mm
814mm
833mm
833mm
872mm
901mm
Tire to Pedal Spindle
69.7mm
170 mm cranks
76.7mm
170 mm cranks
75.2mm
172.5 mm cranks
80.1mm
172.5 mm cranks
87.5mm
175 mm cranks
104.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
CF3 Build
47
50
52
54
56
59
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1648mm
1655mm
1656mm
1664mm
1674mm
1691mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.merida.nl/racefiets/ride-7000-mat-zwart/2016/