2020 Low Bicycles Low-Key Road Base
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
49cm
51cm
52cm
53cm
54cm
55cm
56cm
58cm
57cm
59cm
60cm
Stack
503mm
524mm
525mm
544mm
544mm
563mm
563mm
584mm
582mm
613mm
615mm
Reach
378mm
377mm
379mm
379mm
389mm
389mm
403mm
401mm
403mm
401mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.39:1
1.39:1
1.44:1
1.4:1
1.45:1
1.4:1
1.46:1
1.44:1
1.53:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
489mm
503mm
513mm
521mm
532mm
535mm
550mm
574mm
552mm
585mm
605mm
Seat Tube Length, C-C
443mm
457mm
468mm
474mm
486mm
488mm
505mm
528mm
505mm
538mm
559mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
512mm
518mm
530mm
535mm
545mm
550mm
565mm
580mm
570mm
589mm
595mm
Top Tube Slope
3.5deg
4.3deg
3.5deg
4.7deg
3.5deg
5.2deg
3.5deg
3.5deg
5.3deg
5.4deg
3.6deg
Head Tube Angle
72deg
72.75deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
73deg
74deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
120mm
120mm
140mm
140mm
160mm
160mm
180mm
180mm
210mm
210mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
410mm
408mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
404mm
402mm
404mm
404mm
Front-Center
568.4mm
568.4mm
568.4mm
573.3mm
583.3mm
589.2mm
603.1mm
603.1mm
609.1mm
611mm
612mm
Front-Center Horizontal
564.1mm
564.1mm
564.1mm
569.1mm
579.1mm
585.1mm
599.1mm
599mm
605.1mm
607mm
608mm
Wheelbase
966mm
966mm
966mm
971mm
981mm
987mm
1001mm
1003mm
1007mm
1011mm
1012mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
52.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.8mm
57.5mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
53.3mm
56.1mm
53.3mm
50.4mm
Wheel Flop
19.1mm
17.1mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
15.1mm
16.4mm
15.1mm
13.9mm
Standover Height
733mm
750mm
757mm
768mm
775mm
784mm
794mm
815mm
803mm
834mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
59.4mm
170 mm cranks
59.4mm
170 mm cranks
59.4mm
170 mm cranks
64.3mm
170 mm cranks
74.3mm
170 mm cranks
80.2mm
170 mm cranks
94.1mm
170 mm cranks
94.1mm
170 mm cranks
100.1mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
49cm
51cm
52cm
53cm
54cm
55cm
56cm
58cm
57cm
59cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1644mm
1644mm
1644mm
1649mm
1659mm
1665mm
1679mm
1681mm
1685mm
1689mm
1690mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.lowbicycles.com/lowkey/lk-road