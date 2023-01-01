2021 Soulrider Frameworks Yilki Disc
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
526mm
535mm
552mm
563mm
590mm
609mm
Reach
381mm
386mm
390mm
394mm
406mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.39:1
1.42:1
1.43:1
1.45:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
527mm
540mm
548mm
560mm
580mm
590mm
Top Tube Slope
4.9deg
3.8deg
3.5deg
2.7deg
3.4deg
3.5deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
110mm
120mm
136mm
147mm
172mm
195mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
408mm
408mm
410mm
410mm
410mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402mm
404mm
404mm
404mm
409.1mm
Front-Center
580mm
584mm
590mm
595mm
611mm
620mm
Front-Center Horizontal
577.1mm
581.1mm
586mm
593mm
606mm
619mm
Wheelbase
979mm
983mm
990mm
997mm
1010mm
1028mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61mm
58.1mm
56.4mm
55.3mm
52.4mm
55.3mm
Wheel Flop
18.9mm
17.5mm
16.7mm
16.2mm
14.9mm
16.2mm
Standover Height
759mm
776mm
789mm
807mm
830mm
845mm
Tire to Pedal Spindle
67mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Disc Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1665mm
1669mm
1676mm
1683mm
1696mm
1714mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://soulrider.bike/en_GB/product/yilki-ready-made-disc-brake-frameset/