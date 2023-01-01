2015 Specialized Bicycles LANGSTER Street
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Aero Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
46.0cm
49.0cm
52.0cm
54.0cm
56.0cm
58.0cm
61.0cm
Stack
478mm
487mm
504mm
518mm
540mm
559mm
576mm
Reach
362mm
372mm
384mm
390mm
403mm
409mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.31:1
1.31:1
1.33:1
1.34:1
1.37:1
1.37:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
440mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Actual C-C
501mm
512mm
529mm
539mm
558mm
569mm
585mm
Top Tube Slope
10deg
7.4deg
4.7deg
4.1deg
4.2deg
4.1deg
2.8deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
73deg
73deg
74deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
95mm
100mm
115mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
52.5mm
52.5mm
50mm
50mm
47.5mm
Bottom Bracket Height
284mm
284mm
286.5mm
286.5mm
289mm
289mm
291.5mm
Chainstay Length
396mm
396mm
395mm
395mm
394mm
394mm
393mm
Chainstay Length Horizontal
392.2mm
392.2mm
391.5mm
391.5mm
390.8mm
390.8mm
390.1mm
Front-Center
565mm
568mm
569mm
580mm
584mm
596mm
612mm
Front-Center Horizontal
562.8mm
564.8mm
567.5mm
577.5mm
582.2mm
594.2mm
609.9mm
Wheelbase
955mm
957mm
959mm
969mm
973mm
985mm
1000mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
69.1mm
high
62.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.4mm
59.8mm
54.1mm
54.1mm
48.4mm
48.4mm
48.4mm
Wheel Flop
21.3mm
18.5mm
15.8mm
15.8mm
13.4mm
13.4mm
13.4mm
Standover Height
713mm
733mm
763mm
780mm
802mm
821mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
61mm
165 mm cranks
64mm
165 mm cranks
65mm
165 mm cranks
73.5mm
167.5 mm cranks
75mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
119mm
165 mm cranks
119mm
165 mm cranks
121.5mm
165 mm cranks
119mm
167.5 mm cranks
119mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
119mm
172.5 mm cranks
Street Build
46.0cm
49.0cm
52.0cm
54.0cm
56.0cm
58.0cm
61.0cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
—
—
—
—
—
28mm
—
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1633mm
1635mm
1637mm
1647mm
1651mm
1663mm
1678mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
167.5mm
170mm
170mm
172.5mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
Stem Length
75mm
75mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:http://everysingle.bike/models/2015-specialized-langster-street