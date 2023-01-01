2014 Specialized Bicycles Secteur Elite Disc
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
Stack
528mm
547mm
564mm
590mm
622mm
643mm
Reach
378mm
378mm
380mm
387mm
391mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.45:1
1.48:1
1.52:1
1.59:1
1.62:1
Seat Tube Length, Unknown
418mm
447mm
466mm
485mm
510mm
535mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Top Tube Slope
14.3deg
13.2deg
12.9deg
13.4deg
14deg
13.4deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
94mm
114mm
134mm
159mm
194mm
214mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71.5mm
71.5mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
264.5mm
264.5mm
266mm
266mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
418mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
408.8mm
408.8mm
412.1mm
414.1mm
Front-Center
582mm
588mm
595mm
606mm
621mm
628mm
Front-Center Horizontal
577.5mm
583.5mm
591.2mm
601.2mm
616.9mm
623.9mm
Wheelbase
983mm
989mm
1000mm
1010mm
1029mm
1038mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Trail
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
51.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.8mm
54.8mm
54.8mm
52mm
52mm
49.2mm
Wheel Flop
16.9mm
16.9mm
16.9mm
15.7mm
15.7mm
14.4mm
Standover Height
730mm
756mm
776mm
798mm
829mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
86.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
110mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Elite Disc Build
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1661mm
1672mm
1682mm
1701mm
1710mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
75mm
90mm
105mm
105mm
105mm
105mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.specialized.com/gb/en/secteur-elite-disc/p/50455