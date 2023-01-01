2016 Fuji Bikes Roubaix 1.3
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XXS(46cm)
XS(49cm)
S(52cm)
M(54cm)
L(56cm)
XL(58cm)
XXL(61cm)
Stack
503mm
515mm
524mm
540mm
560mm
579mm
598mm
Reach
373mm
377mm
387mm
385mm
389mm
403mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.37:1
1.35:1
1.4:1
1.44:1
1.44:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
6.7deg
4.7deg
2.4deg
2.4deg
2.5deg
2.4deg
1.4deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.2deg
75deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
Front-Center
581.7mm
583.7mm
596.6mm
579.8mm
585.7mm
609.6mm
629.4mm
Front-Center Horizontal
577.8mm
579.8mm
592.8mm
575.8mm
581.8mm
605.8mm
625.8mm
Wheelbase
977mm
979mm
992mm
975mm
981mm
1005mm
1025mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.5mm
54.6mm
54.6mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
Wheel Flop
19.2mm
17.3mm
17.3mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
Standover Height
728mm
750mm
770mm
786mm
807mm
826mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
80.7mm
165 mm cranks
77.7mm
170 mm cranks
90.6mm
170 mm cranks
71.3mm
172.5 mm cranks
77.2mm
172.5 mm cranks
98.6mm
175 mm cranks
118.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
165 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
1.3 Build
XXS(46cm)
XS(49cm)
S(52cm)
M(54cm)
L(56cm)
XL(58cm)
XXL(61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1649mm
1651mm
1664mm
1647mm
1653mm
1677mm
1697mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://archive.fujibikes.com/2016/Fuji/roubaix-13-