2018 Dengfu Sports Equipment Co. R01 Ultralight
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
508mm
517mm
523.5mm
541mm
578mm
579mm
598mm
Reach
374mm
381mm
384mm
385mm
394.5mm
398mm
401.5mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.36:1
1.36:1
1.41:1
1.47:1
1.45:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
485mm
505mm
525mm
545mm
565mm
585mm
Seat Tube Length, C-C
420mm
440mm
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
6.9deg
5.6deg
4.2deg
4deg
5.8deg
3.9deg
4deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
136mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.1mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
Front-Center
577mm
578mm
579.5mm
580.2mm
594.9mm
600mm
609mm
Front-Center Horizontal
572.9mm
573.9mm
575.9mm
575.9mm
590.9mm
595.9mm
604.9mm
Wheelbase
972mm
973mm
975mm
975mm
990mm
995mm
1004mm
Fork Offset/Rake
45.2mm
45mm
46.4mm
44.6mm
39mm
44.9mm
44.8mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
67.9mm
high
61.8mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
52.7mm
mid/neutral
52.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.2mm
58.8mm
54.7mm
53.7mm
59.2mm
50.5mm
50.6mm
Wheel Flop
20.9mm
18.2mm
16.4mm
15.7mm
17.3mm
14.3mm
14.4mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
73.5mm
170 mm cranks
74.2mm
170 mm cranks
88.9mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Ultralight Build
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1644mm
1645mm
1647mm
1647mm
1662mm
1667mm
1676mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.dengfubike.com/collections/carbon-bike-frame/products/r01-frame