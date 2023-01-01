2010 Trek Bikes T1 Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
487mm
503mm
527mm
541mm
557mm
576mm
596mm
Reach
389mm
392mm
397mm
400mm
403mm
407mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.25:1
1.28:1
1.33:1
1.35:1
1.38:1
1.42:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
515mm
525mm
536mm
543mm
554mm
568mm
578mm
Top Tube Slope
0.3deg
0.1deg
0.6deg
0.1deg
-0.2deg
-0.1deg
-0.9deg
Head Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74.5deg
74.5deg
75deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
Head Tube Length
100mm
116mm
141mm
158mm
171mm
191mm
210mm
Bottom Bracket Drop
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Bottom Bracket Height
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
385mm
386mm
386mm
387mm
387mm
388mm
388mm
Chainstay Length Horizontal
382mm
383mm
383mm
384mm
384mm
385mm
385mm
Front-Center
556.1mm
558.1mm
570mm
579mm
584mm
593.9mm
603.9mm
Front-Center Horizontal
554mm
556mm
568mm
577mm
582mm
592mm
602mm
Wheelbase
936mm
939mm
951mm
961mm
966mm
977mm
987mm
Fork Offset/Rake
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Trail
59.4mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
53.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.1mm
57.1mm
57.1mm
57.1mm
54.3mm
54.3mm
51.5mm
Wheel Flop
15.7mm
15.7mm
15.7mm
15.7mm
14.5mm
14.5mm
13.3mm
Standover Height
743mm
761mm
782mm
800mm
817mm
836mm
855mm
Tire to Pedal Spindle
52.1mm
170 mm cranks
54.1mm
170 mm cranks
66mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
89.9mm
170 mm cranks
99.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Base Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1604mm
1607mm
1619mm
1629mm
1634mm
1645mm
1655mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:http://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/2010trekroad.pdf