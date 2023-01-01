2023 Canyon Bicycles Endurace CF 7 v/Di2 105 12
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
3XS
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
510mm
529mm
548mm
568mm
590mm
611mm
637mm
656mm
Reach
350mm
354mm
370mm
375mm
378mm
387mm
405mm
414mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.49:1
1.48:1
1.51:1
1.56:1
1.58:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
402mm
432mm
462mm
492mm
522mm
552mm
582mm
612mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
—
—
—
—
—
578mm
—
—
Top Tube Length, Actual C-C
491mm
511mm
522mm
533mm
543mm
558mm
584mm
599mm
Top Tube Slope
15deg
13.5deg
11.8deg
10.6deg
9.7deg
9.8deg
7.9deg
6.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.5deg
71deg
72deg
73deg
73deg
73.25deg
73.25deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
122mm
139mm
128mm
145mm
164mm
186mm
213mm
232mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
400.5mm
400.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
Front-Center
559.7mm
560.7mm
585mm
587mm
586mm
601.9mm
624.8mm
639.7mm
Front-Center Horizontal
556.5mm
557.5mm
580.5mm
582.5mm
581.5mm
597.5mm
620.5mm
635.5mm
Wheelbase
957mm
958mm
989mm
991mm
990mm
1006mm
1029mm
1044mm
Fork Offset/Rake
44.4mm
44.1mm
44.4mm
44.4mm
43.4mm
44mm
43.8mm
44.1mm
Trail
66.9mm
high
61.2mm
mid/neutral
70.5mm
high
64.2mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.3mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.1mm
58mm
66.7mm
61mm
56.3mm
55.7mm
54.5mm
54.2mm
Wheel Flop
21.1mm
18.4mm
21.7mm
18.9mm
16.5mm
16.3mm
15.7mm
15.6mm
Standover Height
708mm
733mm
762mm
788mm
814mm
838mm
866mm
887mm
Tire to Pedal Spindle
72.7mm
165 mm cranks
73.7mm
165 mm cranks
74mm
170 mm cranks
73.5mm
172.5 mm cranks
72.5mm
172.5 mm cranks
85.9mm
175 mm cranks
108.8mm
175 mm cranks
123.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
165 mm cranks
97mm
165 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
7 v/Di2 105 12 Build
3XS
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
644mm
644mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1601mm
1602mm
1671mm
1673mm
1672mm
1688mm
1711mm
1726mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
158 cm
to164 cm
164 cm
to170 cm
170 cm
to177 cm
177 cm
to184 cm
184 cm
to191 cm
191 cm
to197 cm
197 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.canyon.com/it-it/bici-da-corsa/bici-endurance/endurace/cf/endurace-cf-7-di2/3478.html?dwvar_3478_pv_rahmenfarbe=BK%2FBU