2016 Fuji Bikes Tread Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS (48cm)
XS (50cm)
M (54cm)
S (52cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (60cm)
Stack
528mm
533mm
563mm
554mm
582mm
599mm
618mm
Reach
369mm
382mm
373mm
382mm
382mm
392mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.4:1
1.51:1
1.45:1
1.52:1
1.53:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
540mm
520mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
510mm
525mm
545mm
535mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
7.4deg
5.6deg
5deg
5.8deg
4.9deg
4.5deg
4.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
72deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
73deg
74.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
110mm
140mm
130mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
67mm
69mm
67mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
276mm
274mm
276mm
278mm
278mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.4mm
424.4mm
424.8mm
424.4mm
424.8mm
425.1mm
425.1mm
Front-Center
582.7mm
598.6mm
590.1mm
599.6mm
605mm
621.4mm
636.3mm
Front-Center Horizontal
578.6mm
594.6mm
586.3mm
595.6mm
601.3mm
617.9mm
632.9mm
Wheelbase
1003mm
1019mm
1011mm
1020mm
1026mm
1043mm
1058mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
65.2mm
high
65.2mm
high
58.9mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.7mm
61.7mm
56mm
58.8mm
56mm
56mm
56mm
Wheel Flop
20.1mm
20.1mm
17.3mm
18.7mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
764mm
775mm
805mm
795mm
812mm
847mm
867mm
Tire to Pedal Spindle
69.7mm
170 mm cranks
85.6mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
86.6mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
103.4mm
175 mm cranks
118.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
103mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
Base Build
XXS (48cm)
XS (50cm)
M (54cm)
S (52cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (60cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1689mm
1705mm
1697mm
1706mm
1712mm
1729mm
1744mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
400mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://archive.fujibikes.com/2016/Fuji/tread-17-disc-