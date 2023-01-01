2020 Honey Bikes Allroads Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Fork
- Titanium
- Features
- Disc brake
Geometry
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
60
62
Stack
527mm
541mm
554mm
564mm
577mm
590mm
604mm
613mm
619mm
631mm
641mm
651mm
Reach
364mm
365mm
370mm
374mm
374mm
376mm
376mm
378mm
386mm
386mm
398mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.48:1
1.5:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
1.61:1
1.62:1
1.6:1
1.63:1
1.61:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-C
360mm
380mm
400mm
420mm
440mm
450mm
470mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
505mm
515mm
525mm
535mm
545mm
555mm
565mm
575mm
585mm
60mm
620mm
Top Tube Length, Actual C-C
482.1mm
489.8mm
498.8mm
507.1mm
515.7mm
524.2mm
533.1mm
542.4mm
552.9mm
564.1mm
58.2mm
605.2mm
Top Tube Slope
19deg
18deg
16deg
15deg
14deg
14deg
13deg
12deg
11deg
9deg
7deg
5deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
76deg
75.5deg
75.5deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
90mm
105mm
120mm
130mm
145mm
155mm
170mm
175mm
185mm
195mm
205mm
215mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
76mm
75mm
75mm
74mm
74mm
74mm
73mm
73mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
270mm
271mm
271mm
272mm
272mm
272mm
273mm
273mm
274mm
274mm
Chainstay Length
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
448mm
Chainstay Length Horizontal
441.3mm
441.3mm
441.5mm
441.7mm
441.7mm
441.9mm
441.9mm
441.9mm
442mm
442mm
442.2mm
442.2mm
Front-Center
591.4mm
597.4mm
602.4mm
610.1mm
609.7mm
611.1mm
610.5mm
610.1mm
620.1mm
623.9mm
633.6mm
646.6mm
Front-Center Horizontal
586.3mm
592.4mm
597.6mm
605.5mm
605mm
606.7mm
606mm
605.6mm
615.8mm
619.6mm
629.5mm
642.5mm
Wheelbase
1027.7mm
1033.8mm
1039.1mm
1047.2mm
1046.7mm
1048.5mm
1047.9mm
1047.5mm
1057.8mm
1061.6mm
1071.7mm
1084.7mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
67.4mm
high
67.4mm
high
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
48.3mm
mid/neutral
48.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.3mm
63.3mm
60.5mm
60.5mm
57.7mm
54.8mm
51.9mm
49mm
49mm
49mm
46.2mm
46.2mm
Wheel Flop
21.7mm
21.7mm
20.2mm
20.2mm
18.8mm
17.4mm
16mm
14.8mm
14.8mm
14.8mm
13.5mm
13.5mm
Standover Height
710mm
730mm
740mm
750mm
770mm
780mm
800mm
810mm
820mm
840mm
850mm
860mm
Tire to Pedal Spindle
75.4mm
170 mm cranks
81.4mm
170 mm cranks
86.4mm
170 mm cranks
94.1mm
170 mm cranks
93.7mm
170 mm cranks
92.6mm
172.5 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
94.1mm
170 mm cranks
104.1mm
170 mm cranks
107.9mm
170 mm cranks
117.6mm
170 mm cranks
130.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
102mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
Base Build
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1719.7mm
1725.8mm
1731.1mm
1739.2mm
1738.7mm
1740.5mm
1739.9mm
1739.5mm
1749.8mm
1753.6mm
1763.7mm
1776.7mm
Crank Length
—
—
—
—
—
172.5mm
172.5mm
—
—
—
—
—
Handlebar Width
—
—
—
—
—
420mm
420mm
—
—
—
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://web.archive.org/web/20200123050025/https://www.honeybikes.com/allroads-titanium-bike-geometry