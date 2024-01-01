2024 Dolan Bikes FXE Alpina
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
503mm
516.9mm
539.5mm
561.3mm
580.6mm
599.9mm
Reach
396mm
400.8mm
408mm
411.6mm
412.8mm
444.9mm
Stack to Reach Ratio
1.27:1
1.29:1
1.32:1
1.36:1
1.41:1
1.35:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525.7mm
535mm
545mm
565mm
570mm
605mm
Top Tube Slope
2.2deg
1.6deg
1.9deg
2.1deg
2.1deg
2.2deg
Head Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
75deg
75deg
74deg
Head Tube Length
105mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length Horizontal
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Front-Center
582mm
591mm
605.1mm
615.3mm
622.3mm
649.7mm
Front-Center Horizontal
579.1mm
588.2mm
602.3mm
612.5mm
619.6mm
647.1mm
Wheelbase
984.1mm
993.2mm
1007.3mm
1017.5mm
1024.6mm
1052.1mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
377mm
377mm
377mm
377mm
377mm
377mm
Trail
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
49.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.2mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
47.6mm
Wheel Flop
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
13.1mm
Tire to Pedal Spindle
81mm
165 mm cranks
90mm
165 mm cranks
104.1mm
165 mm cranks
114.3mm
165 mm cranks
121.3mm
165 mm cranks
148.7mm
165 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
165 mm cranks
113mm
165 mm cranks
113mm
165 mm cranks
113mm
165 mm cranks
113mm
165 mm cranks
113mm
165 mm cranks
Alpina Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1656.1mm
1665.2mm
1679.3mm
1689.5mm
1696.6mm
1724.1mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
165mm
165mm
165mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:https://www.dolan-bikes.com/dolan-fxe-aluminium-fixie-bike-alpina/