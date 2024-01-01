2010 Cannondale Bikes SuperSix 2
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
517mm
523mm
529mm
546mm
560mm
579mm
593mm
622mm
Reach
368mm
378mm
382mm
383mm
394mm
399mm
404mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.42:1
1.45:1
1.47:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-TTT
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
6.3deg
4.6deg
3.2deg
3deg
2.4deg
2.5deg
2deg
2.2deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
140mm
155mm
175mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
265mm
265mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
399.4mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
564.5mm
571.9mm
573.3mm
580mm
595.2mm
601.3mm
610.4mm
614mm
Front-Center Horizontal
565mm
572mm
574mm
580mm
597mm
601mm
610mm
614mm
Wheelbase
963.6mm
970.6mm
972.6mm
979.1mm
996.1mm
1000.4mm
1012.5mm
1016.5mm
Wheelbase Max
959mm
966mm
968mm
975mm
992mm
996mm
1001mm
1013mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
55.4mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
18mm
16.7mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
740mm
753mm
765mm
785mm
801mm
822mm
838mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
60.5mm
170 mm cranks
67.9mm
170 mm cranks
69.3mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
91.2mm
170 mm cranks
97.3mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
2 Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1631.6mm
1638.6mm
1640.6mm
1647.1mm
1664.1mm
1668.4mm
1680.5mm
1684.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/10_cusa_english.pdf