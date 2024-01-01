2012 Cannondale Bikes CAAD8 5
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
528mm
544mm
558mm
573mm
592mm
620mm
Reach
364mm
377mm
379mm
390mm
395mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.44:1
1.47:1
1.47:1
1.5:1
1.55:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
530mm
545mm
560mm
575mm
595mm
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
140mm
155mm
170mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
265mm
265mm
267mm
267mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
401.6mm
401.6mm
402.1mm
402.1mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
569mm
581.9mm
580mm
594.9mm
601.3mm
615.2mm
Front-Center Horizontal
564mm
578mm
576mm
591mm
597mm
611mm
Wheelbase
966mm
979mm
978mm
993mm
1000mm
1014mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
56mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.2mm
50.4mm
52.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
16.4mm
15.2mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
744mm
766mm
789mm
806mm
826mm
854mm
Tire to Pedal Spindle
65mm
170 mm cranks
77.9mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
90.9mm
170 mm cranks
97.3mm
170 mm cranks
111.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
5 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1634mm
1647mm
1646mm
1661mm
1668mm
1682mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/2012_mensroad_cusa.pdf