2020 Calfee Design Manta Pro
Very upright stack and reachvs category
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Stack
523mm
534mm
553mm
584mm
595mm
615mm
622mm
639mm
649mm
658mm
Reach
374mm
381mm
382mm
382mm
389mm
391mm
405mm
403mm
405mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.4:1
1.45:1
1.53:1
1.53:1
1.57:1
1.54:1
1.59:1
1.6:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
660mm
680mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
525mm
535mm
548mm
560mm
570mm
583mm
600mm
610mm
615mm
630mm
Top Tube Slope
4.7deg
3.7deg
3.8deg
5.1deg
4.1deg
4.3deg
3deg
2.9deg
2deg
1deg
Head Tube Angle
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
110mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
210mm
230mm
240mm
250mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
568.3mm
574.2mm
583.2mm
588.1mm
588.1mm
593.1mm
617.9mm
627.9mm
632.8mm
647.7mm
Front-Center Horizontal
564mm
570mm
579mm
584mm
584mm
589mm
614mm
624mm
629mm
644mm
Wheelbase
973mm
979mm
988mm
993mm
993mm
998mm
1023mm
1033mm
1038mm
1053mm
Fork Offset/Rake
44.9mm
45mm
47.1mm
47.7mm
42.7mm
40.1mm
43.6mm
44.9mm
44.9mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
367mm
Trail
59.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
50.7mm
mid/neutral
52.8mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57mm
54.1mm
52mm
48.6mm
50.8mm
53.4mm
52.7mm
54.2mm
54.2mm
58.9mm
Wheel Flop
17.1mm
15.8mm
15.2mm
13.8mm
14mm
14.7mm
15mm
15.8mm
15.9mm
17.7mm
Standover Height
754mm
767mm
772mm
811mm
815mm
820mm
828mm
864mm
867mm
877mm
Tire to Pedal Spindle
59.3mm
170 mm cranks
65.2mm
170 mm cranks
74.2mm
170 mm cranks
79.1mm
170 mm cranks
79.1mm
170 mm cranks
84.1mm
170 mm cranks
108.9mm
170 mm cranks
118.9mm
170 mm cranks
123.8mm
170 mm cranks
138.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Pro Build
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1651mm
1657mm
1666mm
1671mm
1671mm
1676mm
1701mm
1711mm
1716mm
1731mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://calfeedesign.com/single-bike-geometry/