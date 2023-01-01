2020 Fuji Bikes Supreme 1.1
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Women's
Geometry
XXS
XS
50cm
S
M
L
Stack
484mm
505mm
525mm
521mm
538mm
562mm
Reach
365mm
372mm
369mm
377mm
381mm
388mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.36:1
1.42:1
1.38:1
1.41:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
—
480mm
510mm
540mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
440mm
470mm
—
500mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
490mm
507mm
—
521.5mm
535mm
555mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
—
—
520mm
—
—
—
Top Tube Slope
9.4deg
8.2deg
—
6.6deg
5.2deg
4.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
73.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
96.5mm
115mm
125mm
135mm
151mm
172mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
70mm
70mm
70mm
68mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
266mm
266mm
266mm
268mm
Chainstay Length
410mm
410mm
405mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.5mm
403.5mm
398.9mm
404mm
404mm
404.3mm
Front-Center
570.2mm
576.2mm
578.4mm
587.2mm
591.7mm
588.6mm
Front-Center Horizontal
565.6mm
571.6mm
574.1mm
583mm
587.5mm
584.7mm
Wheelbase
969mm
975mm
973mm
987mm
991.5mm
989mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
50.1mm
52mm
52mm
43mm
Trail
63.8mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
59.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.2mm
54.6mm
56.5mm
54.6mm
51.8mm
55.2mm
Wheel Flop
20.1mm
17.3mm
17.9mm
17.3mm
16mm
16.2mm
Standover Height
709mm
734mm
752mm
759mm
781mm
810mm
Tire to Pedal Spindle
69.2mm
165 mm cranks
75.2mm
165 mm cranks
72.4mm
170 mm cranks
81.2mm
170 mm cranks
85.7mm
170 mm cranks
80.1mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
98mm
165 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
1.1 Build
XXS
XS
50cm
S
M
L
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1641mm
1647mm
1645mm
1659mm
1663.5mm
1661mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
400mm
400mm
420mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
—
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to157 cm
152 cm
to163 cm
—
160 cm
to170 cm
168 cm
to178 cm
175 cm
to183 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://www.fujibikes.com/usa/bikes/road/competition/supreme/supreme-1-1, http://archive.fujibikes.com/2016/Fuji/supreme-21-