1977 Trek Bikes 900 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
49
52
56
60
64
Seat Tube Length, C-C
490mm
520mm
560mm
600mm
640mm
Top Tube Length, Actual C-C
530mm
540mm
560mm
560mm
600mm
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
289.1mm
289.1mm
289.1mm
289.1mm
289.1mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
Front-Center
608.3mm
615.2mm
622.2mm
642.1mm
662mm
Front-Center Horizontal
605.3mm
612.3mm
619.3mm
639.3mm
659.3mm
Wheelbase
1021mm
1028mm
1035mm
1055mm
1075mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (On-Axis)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
72.6mm
high
69.4mm
high
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.7mm
65.8mm
57.1mm
57.1mm
57.1mm
Wheel Flop
22.4mm
20.9mm
16.7mm
16.7mm
16.7mm
Tire to Pedal Spindle
89.2mm
170 mm cranks
96.1mm
170 mm cranks
103.1mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
142.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
119.1mm
170 mm cranks
119.1mm
170 mm cranks
119.1mm
170 mm cranks
119.1mm
170 mm cranks
119.1mm
170 mm cranks
Base Build
49
52
56
60
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
1.5in
1.5in
1.5in
1.5in
1.5in
Tire Outer Diameter
698.2mm
698.2mm
698.2mm
698.2mm
698.2mm
Bike Length with Tires
1719.2mm
1726.2mm
1733.2mm
1753.2mm
1773.2mm
Source:http://www.vintage-trek.com/images/trek/TrekMidwest/TrekMidwest.pdf