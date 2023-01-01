2020 Fuji Bikes Transonic 2.1
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
46cm
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Stack
487mm
500mm
523mm
541mm
562mm
576.5mm
596mm
Reach
367mm
374mm
382mm
392mm
399mm
410mm
418mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.34:1
1.37:1
1.38:1
1.41:1
1.41:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
457mm
484mm
503mm
520mm
538mm
567mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
515mm
537mm
552mm
565mm
581mm
600mm
Top Tube Slope
7.4deg
6.9deg
6.4deg
6.2deg
6.6deg
6.2deg
5.3deg
Head Tube Angle
70.6deg
71deg
72deg
72.7deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.75deg
74.3deg
74.2deg
74.2deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
93mm
109mm
129mm
145mm
166mm
183mm
203mm
Bottom Bracket Drop
73mm
70mm
70mm
68mm
68mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
263mm
266mm
266mm
268mm
268mm
270mm
270mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.5mm
404mm
404mm
404.3mm
404.3mm
404.7mm
404.7mm
Front-Center
572.5mm
582.2mm
588.2mm
588.6mm
598.6mm
614.9mm
628.8mm
Front-Center Horizontal
567.9mm
578mm
584mm
584.7mm
594.7mm
611.4mm
625.4mm
Wheelbase
971.3mm
982mm
988mm
989mm
999mm
1016mm
1030mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
63.2mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
59.6mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.6mm
57.4mm
51.8mm
56.9mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
Wheel Flop
19.8mm
18.7mm
16mm
16.9mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
Standover Height
730mm
747mm
772mm
788mm
806mm
824mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
71.5mm
165 mm cranks
76.2mm
170 mm cranks
82.2mm
170 mm cranks
80.1mm
172.5 mm cranks
90.1mm
172.5 mm cranks
103.9mm
175 mm cranks
117.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
2.1 Build
46cm
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1643.3mm
1654mm
1660mm
1661mm
1671mm
1688mm
1702mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stem Angle
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to157 cm
152 cm
to163 cm
160 cm
to170 cm
168 cm
to178 cm
175 cm
to183 cm
180 cm
to188 cm
185 cm
to196 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://www.fujibike.com/usa/bikes/road/competition/transonic/transonic-2-1