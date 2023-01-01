2004 Trek Bikes 1000T Base
- Category
- Fitness
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Rim brake
Geometry
43
50
52
54
56
58
60
63
Stack
514.7mm
516.5mm
516.5mm
527.5mm
546mm
562.3mm
582.2mm
612.7mm
Reach
388.1mm
392mm
392mm
399.4mm
403.5mm
406.5mm
411.4mm
411.7mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.32:1
1.32:1
1.32:1
1.35:1
1.38:1
1.42:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
527mm
531mm
531mm
546mm
562mm
573mm
584mm
604mm
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
74.5deg
73.8deg
73.5deg
73.5deg
72.5deg
Head Tube Length
97mm
97mm
97mm
105mm
123mm
140mm
159mm
189mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
411.1mm
411.1mm
411.1mm
411.1mm
411.4mm
411.4mm
411.4mm
411.4mm
Front-Center
595.1mm
595.1mm
595.1mm
597mm
598.5mm
606.4mm
612.4mm
616.3mm
Front-Center Horizontal
590.9mm
590.9mm
590.9mm
592.9mm
594.6mm
602.6mm
608.6mm
612.6mm
Wheelbase
1002mm
1002mm
1002mm
1004mm
1006mm
1014mm
1020mm
1024mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
372.5mm
372.5mm
372.5mm
372.5mm
372.5mm
372.5mm
372.5mm
372.5mm
Trail
66mm
high
62.9mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
51.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.4mm
59.6mm
59.6mm
54mm
55.2mm
55.2mm
52.4mm
49.6mm
Wheel Flop
20.3mm
18.9mm
18.9mm
16.3mm
16.2mm
16.2mm
14.9mm
13.7mm
Standover Height
696mm
740mm
755mm
770mm
790mm
808mm
827mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
94.1mm
165 mm cranks
89.1mm
170 mm cranks
89.1mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
87.5mm
175 mm cranks
95.4mm
175 mm cranks
101.4mm
175 mm cranks
105.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
165 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Base Build
43
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1674mm
1674mm
1674mm
1676mm
1678mm
1686mm
1692mm
1696mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
130mm
Stem Angle
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
10deg
Published Sizing Recommendations
Height
166 cm
to
171 cm
to
174 cm
to
179 cm
to
181 cm
to
186 cm
to
192 cm
to
197 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://www.vintage-trek.com/trek-fisher-klein-lemond.htm