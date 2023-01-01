2015 Norco Bicycles Valence A3
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Stack
528mm
542mm
561mm
584mm
604mm
626mm
Reach
364mm
370mm
376mm
385mm
393mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
425mm
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
510mm
525mm
542.5mm
560mm
577.5mm
595mm
Head Tube Angle
71.25deg
71.75deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
73deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
74.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
120mm
135mm
152.5mm
175mm
197.5mm
220mm
Bottom Bracket Drop
75mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
261mm
263.5mm
263.5mm
263.5mm
266mm
266mm
Chainstay Length Horizontal
412mm
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Front-Center
575mm
582mm
590mm
602mm
615mm
627mm
Front-Center Horizontal
563mm
571mm
579mm
591mm
605mm
617mm
Wheelbase
975mm
986mm
994mm
1006mm
1023mm
1035mm
Fork Offset/Rake
42.8mm
43.9mm
44.4mm
42.7mm
44.1mm
45mm
Fork Length (On-Axis)
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
68.8mm
high
64.6mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.2mm
61.4mm
58mm
58.4mm
55.5mm
53.3mm
Wheel Flop
21mm
19.2mm
17.7mm
17.6mm
16.5mm
15.6mm
Standover Height
717mm
735mm
756mm
783mm
808mm
832mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
81.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
104mm
175 mm cranks
116mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
91mm
172.5 mm cranks
91mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
A3 Build
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1647mm
1658mm
1666mm
1678mm
1695mm
1707mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.norco.com/bike-archives/2015/valence-a3/