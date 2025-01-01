2004 Trek Bikes 5200 T
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
525mm
531mm
546mm
561mm
572mm
582mm
592mm
Head Tube Angle
71.7deg
72.2deg
72.7deg
73.5deg
73.5deg
73.8deg
73.8deg
Seat Tube Angle
74.7deg
74.7deg
73.7deg
73.3deg
72.8deg
72.8deg
72.3deg
Head Tube Length
101mm
101mm
104mm
121mm
140mm
159mm
177mm
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
64mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
408mm
408mm
410mm
410mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
402.6mm
402.6mm
404.7mm
405mm
407mm
407mm
407mm
Front-Center
580.1mm
583.1mm
586.1mm
584.5mm
590.5mm
597.4mm
602.4mm
Front-Center Horizontal
576.4mm
579.4mm
582.4mm
581mm
587mm
594mm
599mm
Wheelbase
979mm
982mm
987mm
986mm
994mm
1001mm
1006mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
63.1mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
50.2mm
mid/neutral
50.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.9mm
57.1mm
54.3mm
49.9mm
49.9mm
48.2mm
48.2mm
Wheel Flop
18.8mm
17.5mm
16.2mm
14.2mm
14.2mm
13.4mm
13.4mm
Standover Height
743mm
757mm
772mm
791mm
809mm
828mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
76.1mm
170 mm cranks
79.1mm
170 mm cranks
79.6mm
172.5 mm cranks
78mm
172.5 mm cranks
81.5mm
175 mm cranks
88.4mm
175 mm cranks
93.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
T Build
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1647mm
1650mm
1655mm
1654mm
1662mm
1669mm
1674mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
120mm
130mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Source:http://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/2004specmanualTrek.pdf