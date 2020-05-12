2008 Salsa Cycles Ala Carte Base
Geometry
12.5"
14"
16"
18"
20"
Stack
542.5mm
542.5mm
551.1mm
532.9mm
584.2mm
Reach
351.6mm
371.9mm
399.5mm
412.1mm
433.8mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.46:1
1.38:1
1.29:1
1.35:1
Seat Tube Length, Unknown
317.5mm
355.6mm
406.4mm
457.2mm
508mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
540mm
570mm
595mm
615mm
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
90mm
95mm
100mm
130mm
Bottom Bracket Drop
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Bottom Bracket Height
302.9mm
302.9mm
302.9mm
302.9mm
302.9mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
430.6mm
430.6mm
430.6mm
430.6mm
430.6mm
Front-Center
578.9mm
599.1mm
619.4mm
644.8mm
665.1mm
Front-Center Horizontal
577.8mm
598.1mm
618.4mm
643.8mm
664.2mm
Wheelbase
1008.4mm
1028.7mm
1049mm
1074.4mm
1094.7mm
Fork Offset/Rake
39mm
39mm
39mm
57mm
39mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
446mm
446mm
446mm
430mm
446mm
Trail
81.5mm
very high
81.5mm
very high
75.1mm
high
56.1mm
mid/neutral
75.1mm
high
Mechanical Trail
76.6mm
76.6mm
71mm
53mm
71mm
Wheel Flop
26.2mm
26.2mm
23.1mm
17.3mm
23.1mm
Tire to Pedal Spindle
70.9mm
170 mm cranks
91.2mm
170 mm cranks
111.5mm
170 mm cranks
136.9mm
170 mm cranks
157.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
132.9mm
170 mm cranks
132.9mm
170 mm cranks
132.9mm
170 mm cranks
132.9mm
170 mm cranks
132.9mm
170 mm cranks
Base Build
12.5"
14"
16"
18"
20"
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
Tire Outer Diameter
675.8mm
675.8mm
675.8mm
675.8mm
675.8mm
Bike Length with Tires
1684.2mm
1704.5mm
1724.9mm
1750.3mm
1770.6mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/ala_carte1