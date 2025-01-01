2009 Trek Bikes 2.1 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
64
Stack
534mm
546mm
554mm
576mm
595mm
614mm
633mm
653mm
Reach
374mm
379mm
382mm
387mm
392mm
396mm
399mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.44:1
1.45:1
1.49:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
476mm
493mm
506mm
535mm
553mm
573mm
593mm
613mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
516mm
529mm
538mm
557mm
572mm
586mm
598mm
610mm
Top Tube Slope
8.5deg
7.9deg
7.4deg
6.7deg
6.8deg
6.7deg
6.7deg
6.7deg
Head Tube Angle
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
74deg
Seat Tube Angle
75.1deg
74.7deg
74.2deg
73.6deg
73.1deg
72.8deg
72.5deg
72.3deg
Head Tube Length
130mm
140mm
150mm
170mm
190mm
210mm
230mm
250mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
408mm
409mm
409mm
410mm
411mm
411mm
412mm
413mm
Chainstay Length Horizontal
401.6mm
402.6mm
403mm
404mm
405.3mm
405.3mm
406.4mm
407.4mm
Front-Center
574.9mm
577.9mm
581.3mm
583.2mm
590.6mm
599.5mm
607.5mm
614.4mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
573.4mm
577mm
579mm
586.7mm
595.7mm
603.7mm
610.6mm
Wheelbase
972mm
976mm
980mm
983mm
992mm
1001mm
1010mm
1018mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
54.4mm
53.2mm
55.4mm
53.7mm
53.2mm
53.2mm
52.6mm
Wheel Flop
17.9mm
16.1mm
15.6mm
15.7mm
15mm
14.8mm
14.8mm
14.5mm
Standover Height
707mm
729mm
742mm
766mm
785mm
803mm
821mm
840mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
71.9mm
170 mm cranks
75.3mm
170 mm cranks
77.2mm
170 mm cranks
84.6mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
108.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
62
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1644mm
1648mm
1652mm
1655mm
1664mm
1673mm
1682mm
1690mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/trek-2-1-2009/