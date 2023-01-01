2019 Pardus Cycle Robin SL Base
Geometry
X Small
Small
Medium
Large
X Large
Stack
504mm
530mm
545mm
565mm
584mm
Reach
365mm
378mm
383mm
388mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.4:1
1.42:1
1.46:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
467mm
498mm
518mm
537mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
505mm
530mm
545mm
560mm
575mm
Top Tube Slope
10.6deg
9.1deg
7.3deg
7.4deg
7.3deg
Head Tube Angle
70.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398mm
398mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
Front-Center
570mm
573.9mm
580.3mm
590.3mm
605.2mm
Front-Center Horizontal
565mm
569mm
576.1mm
586.1mm
601.1mm
Wheelbase
963mm
967mm
975mm
985mm
1000mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
71.3mm
high
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.2mm
56mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
Wheel Flop
22.4mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Tire to Pedal Spindle
64mm
170 mm cranks
67.9mm
170 mm cranks
74.3mm
170 mm cranks
84.3mm
170 mm cranks
99.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
X Small
Small
Medium
Large
X Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1635mm
1639mm
1647mm
1657mm
1672mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:Pardus