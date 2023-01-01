2020 Kinesis Bikes GTD Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
48cm
51cm
54cm
55.5cm
57cm
60cm
63cm
Stack
520.5mm
535.7mm
561.2mm
573.2mm
585.1mm
608.8mm
623.3mm
Reach
380.7mm
390.1mm
389.7mm
392.2mm
394.7mm
402.1mm
407.4mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.51:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
555mm
570mm
600mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
530mm
554mm
556mm
562mm
568mm
582mm
592mm
Top Tube Slope
6.6deg
4.9deg
4.6deg
4.3deg
4deg
3.4deg
1.9deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
113mm
125mm
150mm
163mm
175mm
200mm
215mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
577.9mm
587.6mm
590.7mm
596.9mm
603.1mm
613mm
622.7mm
Front-Center Horizontal
573.9mm
580.9mm
583.9mm
587.9mm
590.9mm
601.9mm
615.9mm
Wheelbase
988mm
995mm
998mm
1002mm
1005mm
1016mm
1030mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (On-Axis)
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61mm
58.1mm
55.3mm
55.3mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
18.9mm
17.5mm
16.2mm
16.2mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Tire to Pedal Spindle
64.9mm
170 mm cranks
74.6mm
170 mm cranks
77.7mm
170 mm cranks
83.9mm
170 mm cranks
90.1mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
109.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
51cm
54cm
55.5cm
57cm
60cm
63cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1674mm
1681mm
1684mm
1688mm
1691mm
1702mm
1716mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.kinesisbikes.co.uk/Catalogue/Models/Racelight/GTD