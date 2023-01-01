2019 Genesis Bikes Day One 10
- Category
- Commuter
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
553mm
572mm
593mm
612mm
633mm
Reach
365mm
375mm
385mm
395mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.53:1
1.54:1
1.55:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
524mm
544mm
561mm
582mm
605mm
Top Tube Slope
11.6deg
10.2deg
9deg
8.8deg
7.9deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.8mm
423.8mm
423.8mm
423.8mm
423.8mm
Front-Center
587.8mm
603.7mm
615.6mm
632.5mm
643.4mm
Front-Center Horizontal
583.2mm
599.2mm
611.2mm
628.2mm
639.2mm
Wheelbase
1007mm
1023mm
1035mm
1052mm
1063mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
66.3mm
high
66.3mm
high
63.1mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.7mm
62.7mm
59.8mm
59.8mm
56.9mm
Wheel Flop
20.4mm
20.4mm
19mm
19mm
17.6mm
Standover Height
756mm
784mm
808mm
826mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
76.8mm
165 mm cranks
87.7mm
170 mm cranks
99.6mm
170 mm cranks
116.5mm
170 mm cranks
127.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
165 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
10 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1699mm
1715mm
1727mm
1744mm
1755mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
100mm
100mm
100mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
158 cm
to165 cm
164 cm
to171 cm
170 cm
to177 cm
176 cm
to183 cm
182 cm
to191 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.genesisbikes.co.uk/bike/day-one-10