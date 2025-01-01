2020 J.Laverack Bicycles GRiT Base (650b wheels)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
62
Stack
538mm
549.3mm
570.2mm
589.1mm
598.6mm
614.9mm
629.1mm
640.7mm
Reach
355mm
361mm
367mm
373mm
379mm
385mm
391mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.52:1
1.55:1
1.58:1
1.58:1
1.6:1
1.61:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
519.5mm
529mm
541.3mm
553.1mm
562mm
573mm
583.4mm
592.9mm
Top Tube Length, Actual C-C
499.3mm
509mm
520.6mm
532.2mm
542.1mm
553mm
564mm
574.3mm
Top Tube Slope
10.2deg
9.1deg
9.1deg
8.9deg
7.7deg
7.2deg
6.6deg
5.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
115mm
125mm
145mm
165mm
175mm
190mm
205mm
215mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
Front-Center
577.3mm
582.5mm
590.6mm
602.9mm
612mm
618mm
628.5mm
632.6mm
Front-Center Horizontal
572.7mm
577.9mm
586.1mm
598.5mm
603.9mm
613.7mm
624.3mm
628.5mm
Wheelbase
1001.5mm
1006.7mm
1014.9mm
1027.3mm
1032.7mm
1042.5mm
1053.1mm
1057.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
68.1mm
high
64.9mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.2mm
61.3mm
58.5mm
58.5mm
58.5mm
55.7mm
55.7mm
52.8mm
Wheel Flop
21.4mm
20mm
18.6mm
18.6mm
18.6mm
17.2mm
17.2mm
15.9mm
Tire to Pedal Spindle
70.3mm
165 mm cranks
75.5mm
165 mm cranks
78.6mm
170 mm cranks
88.4mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
111.5mm
175 mm cranks
113.1mm
177.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
104mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
91.5mm
177.5 mm cranks
Base (650b wheels) Build
48
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
Bike Length with Tires
1685.5mm
1690.7mm
1698.9mm
1711.3mm
1716.7mm
1726.5mm
1737.1mm
1741.3mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
177.5mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to158 cm
156 cm
to164 cm
162 cm
to170 cm
168 cm
to178 cm
174 cm
to184 cm
180 cm
to188 cm
186 cm
to194 cm
192 cm
to200 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jlaverack.co.uk/grit-range/#1540986892838-cef75720-7da7