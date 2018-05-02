2018/v2 Kuota Kryon Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
XXS
XS
S
M
M
L
XL
XXL
Stack
520.3mm
534.8mm
539.9mm
554.1mm
554.1mm
570.1mm
605mm
625.6mm
Reach
348.4mm
368.3mm
372.5mm
374.4mm
374.4mm
380.2mm
389.3mm
403.3mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.45:1
1.45:1
1.48:1
1.48:1
1.5:1
1.55:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
398mm
442mm
472mm
500.3mm
500.3mm
517mm
540mm
565mm
Top Tube Length, Actual C-C
485mm
511.1mm
525mm
534.7mm
534.7mm
550mm
570mm
589.9mm
Top Tube Slope
16.8deg
12.6deg
9.7deg
8.1deg
8.1deg
8deg
9.2deg
8.5deg
Head Tube Angle
68.6deg
70.5deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
133mm
140mm
155mm
155mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72mm
75mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
262mm
259mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
Chainstay Length Horizontal
399.6mm
399mm
399.9mm
399.9mm
399.9mm
399.9mm
399.9mm
399.9mm
Front-Center
561mm
572mm
579mm
582.5mm
582.5mm
598mm
608.7mm
623.2mm
Front-Center Horizontal
568.3mm
565mm
572.5mm
579mm
579mm
585.2mm
595.7mm
610.6mm
Wheelbase
967.9mm
964mm
972.4mm
978.9mm
978.9mm
985.1mm
995.6mm
1010.5mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
82.6mm
very high
70.5mm
high
61.2mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
76.9mm
66.5mm
58.2mm
58.2mm
58.2mm
55.4mm
52.7mm
49.9mm
Wheel Flop
28.1mm
22.2mm
18mm
18mm
18mm
16.7mm
15.4mm
14.2mm
Standover Height
676mm
723.2mm
760.6mm
779.4mm
779.4mm
792.8mm
811mm
832.2mm
Tire to Pedal Spindle
57mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
78.5mm
170 mm cranks
78.5mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
104.7mm
170 mm cranks
119.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Base Build
XXS
XS
S
M
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1635.9mm
1632mm
1640.4mm
1646.9mm
1646.9mm
1653.1mm
1663.6mm
1678.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://kuotaamericas.com/bikes/road/kryon-version-2#slide-2-field_kuota_image-891, Www.kuota.it