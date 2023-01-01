2020 Gunnar Cycles USA Roadie Base
Geometry
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
Stack
475mm
506mm
535mm
553mm
570mm
587mm
606mm
625mm
645mm
664mm
683mm
Reach
372mm
372mm
385mm
396mm
391mm
391mm
390mm
394mm
398mm
402mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.28:1
1.36:1
1.39:1
1.4:1
1.46:1
1.5:1
1.55:1
1.59:1
1.62:1
1.65:1
1.69:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
430mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
650mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
510mm
530mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
610mm
620mm
Top Tube Length, Actual C-C
484.7mm
493.7mm
516.5mm
535.6mm
544.3mm
553.9mm
562.9mm
572.7mm
582.6mm
592.5mm
602.4mm
Top Tube Slope
10.1deg
11.2deg
7.4deg
7.2deg
7.1deg
6.8deg
6.8deg
6.8deg
6.7deg
6.6deg
6.5deg
Head Tube Angle
72.5deg
71.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
74.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
106mm
95mm
119mm
137mm
154mm
171mm
191mm
212mm
232mm
252mm
272mm
Bottom Bracket Drop
45mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
272mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
385mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
382.4mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
550mm
574mm
578mm
587mm
588mm
593mm
597mm
607mm
616mm
626mm
635mm
Front-Center Horizontal
548.6mm
570mm
574mm
583mm
584mm
588mm
593mm
603mm
612mm
622mm
632mm
Wheelbase
931mm
974mm
978mm
987mm
988mm
992mm
1002mm
1012mm
1021mm
1031mm
1041mm
Fork Offset/Rake
40mm
50mm
45mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
343mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
Trail
58mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.3mm
56.6mm
53.2mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
16.6mm
18mm
15.6mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Standover Height
685mm
708mm
752mm
771mm
788mm
805mm
823mm
842mm
862mm
880mm
900mm
Tire to Pedal Spindle
63mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
120mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
634mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1565mm
1646mm
1650mm
1659mm
1660mm
1664mm
1674mm
1684mm
1693mm
1703mm
1713mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://gunnarbikes.com/site/bikes/roadie/