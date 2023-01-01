2020 Planet X RT-80 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XS 48cm
S 50cm
M 54cm
L 56cm
XL 58cm
XXL 60cm
Stack
513mm
519.5mm
543mm
557.5mm
579mm
598mm
Reach
373mm
381mm
385mm
394.5mm
398mm
401.5mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.36:1
1.41:1
1.41:1
1.45:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
515mm
525mm
545mm
559.6mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
5.8deg
4.2deg
2.7deg
2.1deg
2.5deg
2.5deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
115mm
140mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
404.7mm
404.7mm
Front-Center
572.3mm
578.1mm
580.2mm
594.9mm
600mm
609mm
Front-Center Horizontal
563.7mm
569.6mm
572.6mm
587.4mm
590.5mm
599.6mm
Wheelbase
966.3mm
972.2mm
975.2mm
990mm
995.1mm
1004.2mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
65mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.6mm
58.8mm
56mm
53.2mm
53.2mm
50.4mm
Wheel Flop
19.6mm
18.2mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
14.3mm
Tire to Pedal Spindle
66.3mm
170 mm cranks
72.1mm
170 mm cranks
74.2mm
170 mm cranks
88.9mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
Base Build
XS 48cm
S 50cm
M 54cm
L 56cm
XL 58cm
XXL 60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1638.3mm
1644.2mm
1647.2mm
1662mm
1667.1mm
1676.2mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
5 ft 2 in
to5 ft 8 in
5 ft 8 in
to6 ft 0 in
5 ft 11 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 4 in
6 ft 3 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.planetx.co.uk/i/q/FRPXRT80/planet-x-rt-80-carbon-road-frameset