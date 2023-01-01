2019 Lightcarbon Gravel LCG010-D
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
520
490
540
520
560
550
580
580
Stack
530.3mm
542.6mm
549.1mm
563.4mm
571.8mm
598.6mm
602.3mm
627.1mm
Reach
377.9mm
374.1mm
382.4mm
377.5mm
390.2mm
386mm
385.1mm
397.1mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.45:1
1.44:1
1.49:1
1.47:1
1.55:1
1.56:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-TTT
460mm
490mm
480mm
520mm
500mm
550mm
520mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
535mm
545mm
550mm
565mm
575mm
575mm
595mm
Top Tube Slope
7.6deg
5.9deg
7.6deg
5deg
7.8deg
5.6deg
9.1deg
5.4deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
140mm
150mm
175mm
180mm
205mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
68mm
70mm
68mm
70mm
68mm
70mm
Bottom Bracket Height
282mm
282mm
284mm
282mm
284mm
282mm
284mm
282mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.6mm
424.3mm
424.6mm
424.3mm
424.6mm
424.3mm
Front-Center
598.1mm
598.1mm
604.7mm
604.7mm
610.3mm
610.3mm
613.3mm
613.3mm
Front-Center Horizontal
593.9mm
593.9mm
600.9mm
601.2mm
606.4mm
606.7mm
609.4mm
609.7mm
Wheelbase
1018.2mm
1018.2mm
1025.5mm
1025.5mm
1031mm
1031mm
1034mm
1034mm
Fork Offset/Rake
50mm
54mm
50mm
55.6mm
50mm
46.6mm
53.3mm
30.1mm
Fork Length (On-Axis)
395mm
397mm
395mm
397mm
395mm
397mm
395mm
397mm
Trail
71.6mm
high
64.1mm
mid/neutral
68.4mm
high
59.1mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
65.4mm
high
55.1mm
mid/neutral
82.8mm
very high
Mechanical Trail
67.5mm
60.6mm
64.6mm
56.1mm
58.8mm
62.2mm
52.6mm
78.7mm
Wheel Flop
22.5mm
19.7mm
21mm
17.8mm
18.2mm
19.2mm
15.8mm
24.3mm
Tire to Pedal Spindle
76.1mm
170 mm cranks
76.1mm
170 mm cranks
82.7mm
170 mm cranks
82.7mm
170 mm cranks
88.3mm
170 mm cranks
88.3mm
170 mm cranks
91.3mm
170 mm cranks
91.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
112mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
LCG010-D Build
520
490
540
520
560
550
580
580
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Tire Outer Diameter
704mm
704mm
704mm
704mm
704mm
704mm
704mm
704mm
Bike Length with Tires
1722.2mm
1722.2mm
1729.5mm
1729.5mm
1735mm
1735mm
1738mm
1738mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.lightcarbon.com/lightcarbon-addict-best-carbon-gravel-bike-frame_p16.html, https://www.lightcarbon.com/2021-new-carbon-gravel-frameset-with-integrated-stem-system_p171.html