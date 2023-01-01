2010 Velo Orange Rando Base
- Category
- Low-trail
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
51
53
55
57
59
61
63
Seat Tube Length, C-T
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
Top Tube Length, Actual C-C
530mm
540mm
550mm
570mm
580mm
590mm
610mm
Head Tube Angle
71.5deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Bottom Bracket Drop
65mm
70mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
274mm
269mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.2mm
434.4mm
433.6mm
433.6mm
433.6mm
433.6mm
433.6mm
Fork Offset/Rake
58mm
58mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Trail
52.3mm
mid/neutral
46.1mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
49.6mm
43.9mm
48.9mm
46.1mm
46.1mm
46.1mm
46.1mm
Wheel Flop
15.7mm
13.2mm
14.7mm
13.5mm
13.5mm
13.5mm
13.5mm
Standover Height
764mm
776mm
790mm
809mm
828mm
847mm
866mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Base Build
51
53
55
57
59
61
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Source:https://web.archive.org/web/20100501141623/http://info.velo-orange.com/FrameSpecs.html