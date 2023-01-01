2010 Cannondale Bikes CAPO - CAAD5 Track Base
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
505mm
510mm
528mm
547mm
558mm
577mm
596mm
624mm
Reach
382mm
391mm
392mm
397mm
405mm
414mm
419mm
421mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.3:1
1.35:1
1.38:1
1.38:1
1.39:1
1.42:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-TTT
470mm
490mm
510mm
530mm
560mm
580mm
600mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
—
—
—
—
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
3.5deg
1.8deg
1.7deg
1.7deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
75deg
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
Head Tube Length
114mm
119mm
136mm
156mm
168mm
188mm
205mm
235mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
Front-Center
573mm
584mm
586mm
597mm
607mm
623mm
628mm
638mm
Front-Center Horizontal
570.2mm
580.2mm
583.2mm
594.2mm
605.2mm
620.2mm
625.2mm
636.2mm
Wheelbase
971mm
981mm
984mm
995mm
1006mm
1021mm
1026mm
1037mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.4mm
55.4mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
16.7mm
16.7mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
754mm
766mm
784mm
803mm
821mm
841mm
858mm
887mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
134mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1639mm
1649mm
1652mm
1663mm
1674mm
1689mm
1694mm
1705mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:https://issuu.com/csgaustralia/docs/2010_cannondale_bicycles