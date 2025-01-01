2002 Cannondale Bikes CAPO - CAAD5 Track Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
53
54
55
56
58
59
60
63
57
Stack
495mm
514mm
532mm
542mm
552mm
560mm
569mm
589mm
597mm
606mm
635mm
579mm
Reach
386.7mm
391.4mm
391.7mm
393.9mm
396.2mm
396.8mm
401mm
410.3mm
410.5mm
414.6mm
415.8mm
—
Stack to Reach Ratio
1.28:1
1.31:1
1.36:1
1.38:1
1.39:1
1.41:1
1.42:1
1.44:1
1.45:1
1.46:1
1.53:1
—
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
520mm
530mm
540mm
550mm
560mm
580mm
590mm
600mm
630mm
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
540mm
545mm
553mm
560mm
575mm
583mm
590mm
600mm
568mm
Top Tube Slope
3.6deg
3.5deg
3.4deg
3.5deg
3.5deg
3.4deg
3.3deg
3.3deg
3.2deg
3.1deg
3.1deg
—
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
Front-Center
22mm
22.5mm
22.6mm
22.8mm
23mm
23.1mm
23.3mm
24mm
23.9mm
24.1mm
24.5mm
23.6mm
Front-Center Horizontal
556.6mm
567.6mm
569.6mm
574.6mm
579.6mm
582.6mm
590.6mm
605.6mm
602.6mm
609.6mm
619.6mm
597.6mm
Wheelbase
956mm
967mm
969mm
974mm
979mm
982mm
990mm
1005mm
1002mm
1009mm
1019mm
997mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.2mm
56.2mm
53.5mm
53.5mm
53.5mm
53.5mm
53.5mm
53.5mm
50.7mm
50.7mm
50.7mm
53.5mm
Wheel Flop
16.9mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
14.4mm
14.4mm
14.4mm
15.6mm
Standover Height
754mm
763mm
777mm
783mm
792mm
800mm
810mm
829mm
837mm
847mm
876mm
820mm
Tire to Pedal Spindle
-478mm
170 mm cranks
-477.5mm
170 mm cranks
-477.4mm
170 mm cranks
-477.2mm
170 mm cranks
-477mm
170 mm cranks
-476.9mm
170 mm cranks
-476.7mm
170 mm cranks
-476mm
170 mm cranks
-476.1mm
170 mm cranks
-475.9mm
170 mm cranks
-475.5mm
170 mm cranks
-476.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
53
54
55
56
58
59
60
63
57
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
Tire Outer Diameter
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
Bike Length with Tires
1616mm
1627mm
1629mm
1634mm
1639mm
1642mm
1650mm
1665mm
1662mm
1669mm
1679mm
1657mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/cannondale-caad5-2002/