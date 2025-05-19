1985 Trek Bikes 600 Base
Geometry
19"
19"
21"
21"
22.5"
22.5"
24"
24"
25.5"
25.5"
Stack
488.7mm
488.7mm
532.8mm
532.8mm
569.5mm
569.5mm
604.9mm
604.9mm
642.3mm
642.3mm
Reach
390.3mm
390.3mm
391.2mm
391.2mm
391mm
391mm
395.5mm
395.5mm
394.4mm
394.4mm
Stack to Reach Ratio
1.25:1
1.25:1
1.36:1
1.36:1
1.46:1
1.46:1
1.53:1
1.53:1
1.63:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-C
475mm
475mm
521mm
521mm
559mm
559mm
596mm
596mm
635mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
536mm
536mm
550mm
550mm
560mm
560mm
575mm
575mm
585mm
585mm
Top Tube Length, Actual C-C
536mm
536mm
550mm
550mm
560mm
560mm
575mm
575mm
585mm
585mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
425mm
470mm
425mm
470mm
425mm
470mm
425mm
470mm
425mm
470mm
Chainstay Length Horizontal
418.9mm
464.5mm
418.9mm
464.5mm
418.9mm
464.5mm
418.9mm
464.5mm
418.9mm
464.5mm
Front-Center
572.7mm
585mm
589.6mm
598.9mm
598.5mm
602.9mm
612.4mm
617.8mm
628.3mm
626.7mm
Front-Center Horizontal
568.1mm
580.6mm
585.1mm
594.6mm
594.1mm
598.6mm
608.1mm
613.6mm
624.1mm
622.6mm
Wheelbase
987mm
1045mm
1004mm
1059mm
1013mm
1063mm
1027mm
1078mm
1043mm
1087mm
Fork Offset/Rake
38mm
52mm
38mm
52mm
38mm
52mm
38mm
52mm
38mm
52mm
Trail
69.2mm
high
54.5mm
mid/neutral
69.2mm
high
54.5mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
48.4mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
48.4mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
48.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.8mm
51.8mm
65.8mm
51.8mm
60.2mm
46.2mm
60.2mm
46.2mm
60.2mm
46.2mm
Wheel Flop
20.3mm
16mm
20.3mm
16mm
17.6mm
13.5mm
17.6mm
13.5mm
17.6mm
13.5mm
Tire to Pedal Spindle
66.7mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
83.6mm
170 mm cranks
92.9mm
170 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
96.9mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
111.8mm
170 mm cranks
122.3mm
170 mm cranks
120.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Base Build
19"
19"
21"
21"
22.5"
22.5"
24"
24"
25.5"
25.5"
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1659mm
1717mm
1676mm
1731mm
1685mm
1735mm
1699mm
1750mm
1715mm
1759mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:http://www.vintage-trek.com/images/trek/85TrekSport.pdf, http://www.vintage-trek.com/images/trek/85TrekTouring.pdf