2020 Salsa Cycles Rustler Aluminum 140mm high setting
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 140mm fork travel, 30% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
579mm
588mm
597mm
606mm
615mm
Reach
398mm
427mm
446mm
465mm
484mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.38:1
1.34:1
1.3:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
368mm
406mm
432mm
470mm
508mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
561mm
592mm
614mm
635mm
657mm
Head Tube Angle
66.5deg
66.5deg
66.5deg
66.5deg
66.5deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
74.3deg
74.3deg
74.3deg
74.3deg
74.3deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm
Bottom Bracket Drop
12.8mm
12.8mm
12.8mm
12.8mm
12.8mm
Bottom Bracket Height
345.7mm
345.7mm
345.7mm
345.7mm
345.7mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
424.8mm
424.8mm
424.8mm
424.8mm
424.8mm
Front-Center
684.3mm
717.3mm
740.3mm
763.3mm
786.3mm
Front-Center Horizontal
684.2mm
717.2mm
740.2mm
763.2mm
786.2mm
Wheelbase
1109mm
1142mm
1165mm
1188mm
1211mm
Fork Offset/Rake
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
532mm
532mm
532mm
532mm
532mm
Trail
115.5mm
very high
115.5mm
very high
115.5mm
very high
115.5mm
very high
115.5mm
very high
Mechanical Trail
106mm
106mm
106mm
106mm
106mm
Wheel Flop
42.3mm
42.3mm
42.3mm
42.3mm
42.3mm
Standover Height
702mm
711mm
711mm
711mm
711mm
Tire to Pedal Spindle
160.8mm
165 mm cranks
188.8mm
170 mm cranks
211.8mm
170 mm cranks
229.8mm
175 mm cranks
252.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
180.7mm
165 mm cranks
175.7mm
170 mm cranks
175.7mm
170 mm cranks
170.7mm
175 mm cranks
170.7mm
175 mm cranks
Aluminum 140mm high setting Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Width Max
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
717mm
717mm
717mm
717mm
717mm
Bike Length with Tires
1826mm
1859mm
1882mm
1905mm
1928mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
760mm
760mm
800mm
800mm
800mm
Stem Length
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to168 cm
168 cm
to175 cm
175 cm
to183 cm
183 cm
to190 cm
190 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension All-mountain/Enduro MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/rustler/2020_rustler_slx