2021 Ridgeback Expedition Complete
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
544mm
563mm
587mm
610mm
632mm
Reach
365mm
375mm
385mm
395mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.5:1
1.52:1
1.54:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
521mm
541mm
557mm
581mm
603mm
Top Tube Slope
10.6deg
9.2deg
8.4deg
7.6deg
6.3deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
75.5deg
Head Tube Length
140mm
160mm
180mm
210mm
230mm
Bottom Bracket Drop
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
442.7mm
442.7mm
442.7mm
442.7mm
442.7mm
Front-Center
601mm
617.9mm
634.9mm
654.8mm
671.8mm
Front-Center Horizontal
599.3mm
616.3mm
633.3mm
653.3mm
670.3mm
Wheelbase
1042mm
1059mm
1076mm
1096mm
1113mm
Fork Offset/Rake
49.5mm
49.6mm
47.9mm
49.5mm
48.5mm
Trail
65.3mm
high
65.2mm
high
66.9mm
high
65.3mm
high
66.3mm
high
Mechanical Trail
61.3mm
61.2mm
62.9mm
61.3mm
62.3mm
Wheel Flop
21mm
20.9mm
21.5mm
21mm
21.3mm
Tire to Pedal Spindle
107mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
140.9mm
170 mm cranks
155.9mm
175 mm cranks
172.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
Complete Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
1.75in
1.75in
1.75in
1.75in
1.75in
Tire Outer Diameter
647.9mm
647.9mm
647.9mm
647.9mm
647.9mm
Bike Length with Tires
1689.9mm
1706.9mm
1723.9mm
1743.9mm
1760.9mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
600mm
620mm
620mm
640mm
640mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to161 cm
159 cm
to169 cm
167 cm
to177 cm
176 cm
to186 cm
185 cm
to195 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.ridgeback.co.uk/ridgeback-expedition-varrb2152